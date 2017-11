Waarom de nazi's geloofden in het bovennatuurlijke

Occultisme - In het Derde Rijk was bovennatuurlijk denken heel gewoon, schrijft Eric Kurlander in 'Hitler's Monsters'.

Frank Mulder

Archieffoto ANP Adolf Hitler in 1936 bij de opening van de Olympische Spelen in Berlijn

Het is een bekende figuur in veel boeken en films: de bijgelovige nazi. Denk aan Indiana Jones die nazi's moet tegenhouden op zoek naar een magisch wapen. Ook uit serieuze biografieën weten we dat sommige nazi's zich inlieten met horoscopen. Maar meestal blijft het bij losse anekdotes. In een nieuw overzichtswerk toont Eric Kurlander, hoogleraar geschiedenis aan Stetson University in Florida, dat deze praktijken geen randverschijnselen waren. Het Derde Rijk was tot in zijn poriën doordrongen van 'bovennatuurlijk denken'.