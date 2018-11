Waarom de congresverkiezingen in de VS historisch zijn: “Dosis Trumpisme kan verdubbelen” Karlijn Van Houwelingen

02 november 2018

14u49

Bron: AD 0 Wat staat er op het spel bij de congresverkiezingen in de VS, volgende week? Ze zijn van levensbelang voor de Amerikaanse democratie, waarschuwt een kenner van autocraten.

De presidentsverkiezingen van 2016, of de nieuwe race om het Witte Huis in 2020 – het belang en de impact ervan verbleken bij de verkiezingen die komende dinsdag plaatsvinden, oordeelt Brian Klaas (32), politicoloog aan het University College van Londen en voormalig campagnemanager in Minnesota.



Er staat volgende week namelijk veel meer op het spel dan alleen zetels in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, waarschuwt hij: het gaat om de toekomst van Amerika. Op het stembiljet staan niet alleen Democraten en Republikeinen, democratie neemt het op tegen autoritair populisme, in zijn ogen. “Het zijn de belangrijkste verkiezingen in de moderne Amerikaanse geschiedenis.”

Leerlingdespoot

