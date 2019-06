Waarom de Britten geen buitenlandse verkeersovertreders kunnen vervolgen Erik Kouwenhoven

30 juni 2019

11u35

De Britse politie staat machteloos tegenover verkeersovertreders uit de Europese Unie. Buitenlanders die in Engeland worden geflitst wegens snelheid of rood licht, kunnen door een nieuwe EU-richtlijn niet worden vervolgd.

Toeristen die met hun eigen auto op vakantie gaan naar Engeland, hoeven zich weinig zorgen te maken over snelheidsovertredingen. Onlangs gingen nog meer dan 400 Europese snelheidsovertreders vrijuit nadat ze waren geflitst op de snelweg M20 in Kent, zo meldt de Britse krant The Telegraph. Ironisch genoeg komt dit door een EU-richtlijn die in 2017 werd ingevoerd, zodat het voor lidstaten gemakkelijker wordt om automobilisten op te sporen die in het buitenland een overtreding hebben begaan.

De richtlijn dwingt de lidstaten om de identiteit van de eigenaar van een voertuig vrij te geven - en dus niet identiteit van de bestuurder die op het moment van de overtreding of het misdrijf achter het stuur zat. In de meeste EU-landen is de eigenaar of kentekenhouder van de auto namelijk verantwoordelijk voor het betalen van de boete, ongeacht wie er rijdt. In Groot-Brittannië wordt een bekeuring echter standaard doorgestuurd naar de eigenaar van de auto, waarna deze dan moet verklaren wie er achter het stuur zat, zodat die persoon de overtreding krijgt.

Volgens de wet in Groot-Brittannië krijgt degene die achter het stuur zat dus de overtreding op zijn of haar naam. Maar de Britse politie heeft geen bevoegdheid om een buitenlandse autobezitter te dwingen te onthullen wie er reed op het moment van een overtreding. In theorie zouden ze hun politiecollega's in de desbetreffende landen om hulp kunnen vragen, maar dat lukt zelden tot nooit, omdat in bijna alle landen ernstiger misdaden prioriteit hebben. En als het al lukt, gaat er vaak meer dan een half jaar overheen, waarna dit soort overtredingen is verjaard.