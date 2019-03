Exclusief voor abonnees Waarom de brexitcrisis niet uit de lucht komt vallen: de stugge relatie tussen de Britten en Europa Mark van Assen

29 maart 2019

17u28

Bron: AD 0 Wat is dat toch tussen Europa en de Britten? Een blik op de recente geschiedenis leert dat de huidige crisis niet uit de lucht komt vallen.

Nee, dank u wel. Het is eind jaren 50. De vraag is of Groot-Brittannië alstublieft bij de zojuist opgerichte Europese Economische Gemeenschap wil komen. Daar zitten dan al zes landen bij (Duitsland, Frankrijk, Italië en de Benelux) die eerder verenigd waren in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, maar deze samenwerking verder willen verdiepen, op naar een écht verenigd Europa, zonder oorlog. En ze willen heel graag dat die andere grote jongen uit de buurt ook meedoet.

