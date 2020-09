Waarom Californië al weken brandt en niemand het vuur geblust lijkt te krijgen KVDS

29 september 2020

14u09 2 De hevige bosbranden in de Amerikaanse staat Californië lijken maar niet onder controle te raken. Momenteel zijn er maar liefst 27 grote brandhaarden die door meer dan 18.000 brandweermannen en –vrouwen bestreden worden. Maar het lukt niet om ze te doven.

De meeste van de grote bosbranden die nu woeden, ontstonden midden augustus. Toen troffen zware onweders het noorden van Californië. Begin september stak een sterke wind op, die het vuur nog aanwakkerde. In combinatie met de hoge temperaturen deze zomer en de aanhoudende droogte, was dat volgens de Amerikaanse National Weather Service en het California Department of Forestry and Fire Protection (Cal Fire) de ideale voedingsbodem voor het inferno.

Op de vlucht

Ook het zuiden van Californië heeft ermee af te rekenen en het ziet er niet naar uit dat de weersomstandigheden snel zullen veranderen. Al zeker de rest van de week blijft het warm en winderig in grote delen van de staat.



Afgelopen weekend kwamen er nog twee grote bosbranden bij in het noorden van Californië. Tienduizenden inwoners moesten op de vlucht en er lieten al zeker drie mensen het leven. De slachtoffers werden ten zuidwesten van de stad Redding verrast door het vuur, dat zich inmiddels uitstrekt over een oppervlakte van 126 vierkante kilometer.

Ook in Napa County - een van de meest prestigieuze wijngebieden van de Verenigde Staten - brandt het. Daar zou al 145 vierkante kilometer in vlammen opgegaan zijn. Zo’n 68.000 inwoners kregen de raad om veiliger oorden op te zoeken. Ongeveer 200 gebouwen, waaronder enkele wijnbedrijven, zijn vernield.

Dit jaar zouden al meer dan 8.000 bosbranden 3,8 miljoen hectare natuur in de as gelegd hebben in Californië, zo blijkt uit cijfers van Cal Fire. Dat komt overeen met een oppervlakte van iets meer dan België (dat goed 3 miljoen hectare groot is). Bij die bosbranden vielen in totaal 28 doden en werden 7.776 gebouwen beschadigd of helemaal vernield.

Bij de 27 branden die nu nog woeden zijn volgens de brandweer vijf van de zes meest destructieve branden uit de geschiedenis van de staat. “Bosbranden zijn normaal in Californië, maar we zien wel dat ze steeds vroeger op het jaar beginnen en steeds langer duren”, aldus Cal Fire. “De verandering van het klimaat wordt als een van de hoofdoorzaken gezien. Het is warmer in de lente en de zomer, er valt minder sneeuw en die smelt dan ook nog eens sneller. Daardoor wordt het droogteseizoen langer en intenser. Wat de natuur vatbaarder maakt voor zware bosbranden.”

