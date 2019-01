Waarom blijft Theresa May zo standvastig, ondanks alle tegenstand? “Ik ben een domineesdochter. Daar kan ik niet omheen” Sven Spoormakers

16 januari 2019

17u41 0 Ze is de Maybot. De zombie-premier. De bloody difficult woman. Ze overleefde coups binnen haar partij en stemmingen van wantrouwen. Haar Brexit-deal met Europa werd met een verpletterende meerderheid weggestemd. En toch geeft Brits premier Theresa May (62) niet op. “Ik ben een domineesdochter. Daar kan ik niet omheen.”

‘Oh, hoe heb je geprobeerd om me naar beneden te halen

door vuile leugens tegen mijn vrienden te vertellen

Maar mijn eigen vader zei: geef haar op, trek het je niet aan

De wereld stopt niet met draaien.’

Dat zijn de openingszinnen uit ‘Walk Like A Man’, een al lang vergeten popsong uit 1962 van Franki Valli and the Four Seasons. Het gaat over een jongeman wiens liefje het heeft uitgemaakt en de raad krijgt van zijn vader om zijn verdriet als een man te dragen – ‘Loop als een man’, zegt de vader.

Het is één van de vijf liedjes die Theresa May zou meenemen naar een onbewoond eiland, zo vertelde ze ooit tijdens een interview in een populair radioprogramma. Toen het liedje uitkwam, was May pas zes jaar oud. Maar ze heeft de boodschap van Franki Valli met zijn falsetstem tot haar levensmotto gemaakt: ‘Loop als een man. Praat als een man’.

