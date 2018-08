Waarom Amerikaanse mama’s een deurstop in de boekentas van hun kinderen steken avh

03 augustus 2018

13u19

Bron: Facebook, Mirror 0 Katie Cornelis was in februari de eerste Amerikaanse die een kind een deurstop meegaf naar school, maar sindsdien hebben talloze moeders haar voorbeeld gevolgd. Op die manier willen ze schoolschutters te snel af zijn.

Wapengeweld blijft de achilleshiel van Amerika. Omdat de overheid er niet in slaagt de wapenwet aan te passen, nemen Amerikaanse moeders zelf het heft in handen. Katie Cornelis uit Southbury in de staat Connecticut gaf haar twee nichtjes een deurstop mee naar school.

“Na de schietpartij in Sandy Hook – bij die schietpartij in 2012 kwamen twintig

kinderen om (red.) – gaf ik mijn twee nichtjes een deurstop mee in hun boekentas”, zo schrijft Katie op Facebook. “Het deed pijn toen ik hen de deurstoppen gaf en ik wou ze niet bang maken, maar ik deed het uit liefde en ze begrepen dat.”

Katie, die ook zelf een deurstop in haar handtas heeft zitten, legt uit hoe het

voorwerp van cruciaal belang kan zijn wanneer een schutter een school binnendringt. “Het is klein, maar het kan nuttig zijn wanneer je een kamer moet barricaderen. Als een schutter het slot uit de deur schiet, kan de stop de deur nog tegenhouden en je zo wat meer tijd geven.”

Voorbeeld

Het Facebookbericht dateert al van februari, maar sindsdien hebben veel andere

ouders haar voorbeeld gevolgd. “Dit is helaas de wereld waarin we leven”, schrijft een moeder.