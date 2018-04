Waarom Amazon-managers bang zijn wanneer Jeff Bezos hen een e-mail stuurt met ‘?’ als onderwerp avh

Wanneer managers bij Amazon een mail krijgen met enkel een vraagteken in de onderwerpregel, dan beginnen de meesten al te bibberen. Want die mail is meer dan waarschijnlijk van grote baas Jeff Bezos en de inhoud is bijna altijd slecht nieuws.

Jeff Bezos heeft nog altijd een e-mailadres waar klanten naar kunnen schrijven. Dat zei Bezos vrijdag zelf in een interview in het George Bush Presidential Center. Bezos beantwoordt niet meer zelf alle mails, maar hij leest ze wel degelijk allemaal. “Ik zie veel van die mails. Ik zie ze en stuur ze door naar de executives die ervoor verantwoordelijk zijn. Met een vraagteken erbij. Het is een afkorting van: ‘Kan jij hier even naar kijken? Waarom gebeurt dit?’”

Elke Amazon-manager krijgt vroeg of laat een mail met ‘?’ in zijn mailbox, dus heel uitzonderlijk is dat niet. Maar onder de leidinggevenden bij Amazon is de vraagtekenmail wel degelijk een gespreksonderwerp. Bij wie de beruchte mail ontvangt, zakt meestal de moed in de schoenen, zo vertelde een manager onlangs aan Business Insider. Want dat betekent dat de manager in kwestie alles moet laten vallen om snel met een goed antwoord op de proppen te kunnen komen. En dat betekent vaak lange overuren kloppen.

Wie een persoonlijk berichtje aan Jeff Bezos wil sturen kan dat via jeff@amazon.com. Bezos wil op die manier de voeling met zijn klanten behouden. “Klanten zijn altijd ontevreden, willen altijd meer”, zegt Bezos. “Het maakt dan niet uit hoe ver je de concurrentie voor bent, je loopt altijd achter op je klanten. Ze nemen je op sleeptouw en houden je scherp”, aldus Bezos.