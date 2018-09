Waarnemers Europees antifoltercomité beschuldigen Hongaarse politie van mishandeling van migranten IB

18 september 2018

03u25

Bron: Belga 2 Het antifoltercomité van de Raad van Europa beschuldigt de Hongaarse politie van zware mishandelingen van migranten. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd bericht van de raad.

In het document klinkt het dat talrijke migranten die door de waarnemers ondervraagd zijn melding maken van stokslagen, schoppen en andere mishandelingen door de veiligheidsdiensten in het Hongaars-Servische grensgebied.

De verklaringen komen van migranten die door politie in Hongarije zijn opgepakt en terug naar Servië zijn gebracht. Een arts die meereisde met de delegatie stelde verwondingen vast bij de migranten die in overeenstemming zijn met hun klachten.

Raad van Europa

De delegatie van het antifoltercomité deed de vaststellingen al tijdens een bezoek in oktober vorig jaar. Uit een antwoord van de Hongaarse regering op de vaststellingen blijkt dat de belangrijkste punten van kritiek nog steeds kloppen, zei de voorzitter van het comité, Mykola Gnatovskyy, in een mededeling. Het comité is onderdeel van de Raad van Europa, die in zijn 47 lidstaten waakt over de mensenrechten.

lees verder onder de foto:

De Hongaarse regering beweert dat talrijke vaststellingen in het bericht "in tegenspraak zijn met de feiten". Er zou een systeem zijn om mishandelen van uitgewezen migranten te verhinderen.

Het bericht verhoogt de internationale druk op Hongarije verder. Vorige woensdag nog startte het Europees Parlement een sanctieprocedure tegen Hongarije omdat het de Europese waarden met de voeten treedt.