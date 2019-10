Waarnemend minister van Binnenlandse Veiligheid in VS stapt op jv

12 oktober 2019

06u43

Bron: afp 0 De Amerikaanse waarnemend minister van Binnenlandse Veiligheid, Kevin McAleenan, stapt op. Dat heeft president Donald Trump bekendgemaakt. De Amerikaanse viceminister van Buitenlandse Zaken, John Sullivan, wordt dan weer ambassadeur in Rusland.



"Kevin McAleenan heeft fantastisch werk geleverd", aldus Trump op Twitter. "Nadat hij jaren voor de regering werkte, wil Kevin meer tijd met zijn familie doorbrengen en naar de privésector gaan."



De president liet nog weten dat hij volgende week zijn opvolger bekendmaakt.

Ook is de Amerikaanse viceminister van Buitenlandse Zaken, John Sullivan, gisteren benoemd als ambassadeur van Rusland. De 59-jarige Sullivan is viceminister sinds mei 2017 en was ook een maand lang interim-minister na het ontslag van Rex Tillerson.

Sullivan zal Jon Huntsman vervangen die in augustus ontslag nam. Trump had Huntsman aangevoerd als ambassadeur in Rusland bij zijn aantreden tot president in 2017.