Waarnemend hoofd van Amerikaanse grenspolitie stapt al na twee maanden op kg

26 juni 2019

14u23

Bron: Belga 0 Al na twee maanden heeft waarnemend hoofd van de US Border Guard, John Sanders, zijn ontslag aangekondigd. Op 5 juli houdt hij het voor bekeken, schreef hij in een brief, waaruit door verschillende Amerikaanse media werd geciteerd. Een reden voor zijn beslissing noemde Sanders niet. De US Border Guard was de laatste tijd wegens zorgwekkende toestanden in een Amerikaans grenskamp voor migrantenkinderen in moeilijk vaarwater terechtgekomen.

Zijn bevoegdheid voor de grensbeschermingsautoriteit was de "meest bevredigende" opdracht uit zijn carrière, schreef Sanders aan zijn werknemers. Zijn opvolger wordt volgens de Washington Post Mark Morgan, hoofd van de federale politiedienst US Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Sanders werd waarnemend hoofd van de grenspolitie nadat Kevin McAleenan die positie verliet om op zijn beurt waarnemend minister van Binnenlandse Veiligheid te worden.

Controverse

Wegens het toenemend aantal illegale grensoverschrijdingen vanuit Mexico naar de VS zijn de opvangcentra overbelast. Begin deze week waren details over de omstandigheden in een accommodatie in Clint in de staat Texas bekendgeraakt.



In de overladen faciliteit was er een tekort aan basishygiëneproducten zoals zeep en tandenborstels. Een paar honderdtal kinderen werden er opgevangen in “onmenselijke” omstandigheden, volgens getuigen. De onthullingen leidden tot protesten tegen de omgang met minderjarige migranten in de VS.

Noodtoestand

De situatie aan de grens tussen Mexico en de VS is de afgelopen maanden dramatisch verslechterd. Alleen al in mei pakte de Amerikaanse grenspolitie meer dan 144.000 mensen op, die voornamelijk uit Midden-Amerika afkomstig waren en geconfronteerd met geweld en armoede in hun thuisland waren gevlucht.



De Amerikaanse president Donald Trump kondigde de noodtoestand af aan de grens met Mexico en wil daar een muur bouwen.