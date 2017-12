Waarheid achter Sahar "die 50 operaties onderging om op Angelina Jolie te lijken" LVA

06u52

Bron: The Independent 0 Instagram De jonge vrouw uit de Iraanse hoofdstad Teheran die vorige maand voor veel ophef zorgde, heeft de waarheid achter haar schrikbarende foto's onthuld. De beelden, die zouden moeten tonen hoe ze n a maar liefst 50 schoonheidsoperaties en 40 kilo lichter begint te lijken op Angelina Jolie, blijken helemaal niet echt te zijn.

Sahar Tabar zorgde eind vorige maand voor een golf van ontzetting toen ze op Instagram beelden plaatste waarop ze uitgemergeld te zien was met opgespoten lippen en uitpuilende ogen. Ze zei dat ze koste wat het kost wou lijken op de Amerikaanse actrice Angelina Jolie.

Enkele dagen geleden gaf ze toe dat het om 'fake news' gaat. De beelden zijn het resultaat van een hele reeks bewerkingen in Photoshop in combinatie met zware make-up.

Nog voor ze de waarheid aan het licht bracht, werd er op de sociale media al volop gespeculeerd over de echtheid van de beelden. Door onrealistische lijnen en kromgetrokken achtergronden was onder de digitale gemeenschap een sterk vermoeden ontstaan dat Photoshop een grote rol in het verhaal speelde.

Op de vraag waarom ze er nu plots voor is uitgekomen, bestaat geen duidelijk antwoord. Waarschijnlijk wou ze niet langer overspoeld worden met commentaar. Dat zou ook verklaren waarom Tabar ondertussen haar Instagram-account privé heeft gemaakt en alle foto's heeft verwijderd.