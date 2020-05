Waargebeurd verhaal uit “De meeste mensen deugen” wordt Hollywood-film. Maar wiens verhaal is het eigenlijk? RL

22 mei 2020

22u40

Bron: Belga, The Spinoff, The Newsroom 0 Productiebedrijf New Regency, de maker van Hollywood-blockbusters "The Revenant" en "12 Years a Slave", heeft de rechten verworven van het opmerkelijke en waargebeurde verhaal over een groep Tongaanse tieners die in 1966 meer dan een jaar op een onbewoond eiland in de Stille Oceaan overleefden. Uit Tonga klinkt ook kritiek: wie gaat er profiteren van een verfilming?

Het verhaal werd recent opnieuw onder de aandacht gebracht doordat de Nederlandse historicus en schrijver Rutger Bregman erover schreef. Bregman tekende het verhaal over de zes vrienden op voor zijn boek "De meeste mensen deugen", dat in Nederland in september uitkwam. Een voorschot op de Engelse vertaling verscheen twee weken geleden in The Guardian. Talloze filmstudio's stonden daarna in de rij om het bijzondere verhaal te mogen verfilmen.

‘The real Lord of the Flies’

Het verhaal gaat over zes jongens uit Tonga, een eilandengroep in de Stille Oceaan, die zich in 1965 verveelden, een vissersboot stalen en op avontuur gingen. In een storm raakte de boot op drift en spoelden ze na acht dagen aan op een afgelegen onbewoond eiland. Door samen te werken wisten de tieners te overleven en na vijftien maanden werden ze gered door de Australische zeeman Peter Warner. Bregman schreef het verhaal op onder de noemer 'the real Lord of the Flies', een verwijzing naar de literaire klassieker "Lord of the Flies".

Kritiek

Sinds de publicatie van het verhaal door Bregman zijn verschillende Tongaanse stemmen opgestaan die zich niet kunnen vinden in wie en de manier waarop ‘hun’ verhaal wordt verteld.

Zo vindt de Tongaanse schrijfster Meleika Gesa het vreemd dat uitgerekend Bregman aandacht krijgt voor het vertellen van het verhaal. Daarnaast vindt ze ook de dat Bregman voor het vertellen van het verhaal teveel leunt op het geheugen van de Australische zeeman, die zich in het verhaal ontpopt als een soort ‘witte redder’ die daarnaast ook nog eens de eigenaar zou zijn van de filmrechten.

De Tongaanse jongens (inmiddels mannen) zouden volgens Gesa zelf hun verhaal moeten kunnen doen. Dan had Bregman zich ook gerealiseerd dat de jongens het avontuur niet overleefden dankzij de zeeman, maar dankzij hun eigen cultuur, die hen alle vaardigheden had bijgebracht om te overleven in het geval van een schipbreuk, schrijft Gesa.

“Ik vind het zorgelijk dat er interesse is van filmmakers uit de hele wereld. Wie gaat hier van profiteren? Wie mag dit verhaal vertellen?” Het zijn enkele vragen die Gesa zich stelt op de Nieuw-Zeelandse site The Spinoff.

“Ik hoop dat het verhaal wordt gemaakt door een Tongaanse regisseur en dat er Tongaans wordt gesproken in de film. Dat de Tongaanse mannen het recht krijgen om hun eigen verhaal te vertellen. Ik vind het bizar dat Peter Warner de filmrechten heeft. Het is helemaal niet aan hem om dit verhaal te vertellen, laat staan het zich toe te eigenen”.

Ook Bregman krijgt nog een veeg uit de pan van Gesa: “Wit zijn maakt het mogelijk te denken dat je je alles maar kan toe-eigenen. Kijk maar naar wie het artikel schreef. Hoe kan je nou een verhaal ‘ontdekken’ dat talloze malen gedeeld is door de mensen die het hebben meegemaakt”?

