Waar is Puigdemont? Niemand weet het, 24 uur voor cruciale zitting Catalaanse parlement TT

29 januari 2018

14u58

Bron: Belga, La Vanguardia, El Pais 0 Er is nog altijd geen duidelijkheid of en hoe Carles Puigdemont deze week überhaupt opnieuw minister-president van Catalonië kan worden. Morgen om 15 uur wordt er in een eerste ronde gestemd, en het Spaanse Grondwettelijke Hof heeft zaterdag geoordeeld dat Puigdemont daarvoor in persoon aanwezig moet zijn, mét toestemming van de rechter. Maar zelfs zijn eigen advocaat weet niet waar Puigdemont op dit moment is.

Eerst zou Puigdemont van plan zijn geweest de toestemming van de rechter ook effectief te vragen, maar daar is hij al van teruggekomen. In de plaats daarvan heeft hij de voorzitter van het Catalaanse parlement, Roger Torrent, om "bescherming" gevraagd. Volgens de Catalaanse leider kan hij beroep doen op zijn parlementaire onschendbaarheid en kunnen de Spaanse autoriteiten hem eigenlijk niet oppakken, "tenzij ze hem op heterdaad betrappen op een misdrijf." Hij vraagt Torrent om hem zijn "onschendbaarheid te garanderen" en "de nodige middelen te voorzien om de rechten van het parlement en zijn leden te vrijwaren".

Het Spaanse gerecht weigerde vanmiddag alvast in te gaan op de vraag van een ander verkozen Catalaans parlementslid, de afgezette vicepremier Oriol Junqueras. Die wilde morgen ook aanwezig zijn in het parlement, maar de rechter staat dat niet toe. De kans dat Puigdemont dus wel toestemming zou krijgen moest hij er om vragen, is dus ook nihil.

Waar Puigdemont momenteel verblijft, is niet duidelijk. Volgens zijn Spaanse advocaat is het niet onmogelijk dat hij morgen in het parlement verschijnt, maar waar de Catalaanse leider nu is, weet zijn raadsman naar eigen zeggen niet. Op zijn Intagram-account postte hij rond 15.30 uur een foto van een straat aan het parlement in Barcelona.

⏳ A 24h de la #InvestiduraKRLS ✒ Pel país. Per les llibertats. Per les nostres institucions. Per la democràcia. Per la dignitat. Pel futur. Per tu. #RepúblicaCatalana Een foto die is geplaatst door null (@carlespuigdemont) op 29 jan 2018 om 15:01 CET

Zetel afgestaan

Drie andere Catalaanse ex-ministers die naar ons land waren gevlucht, Lluis Puig Gordi, Meritxell Serret en Clara Ponsatí, hebben gisteren en vandaag beslist hun zetel in het parlement af te staan aan partijgenoten. Gebeurde dat niet, dan kwam de separatistische meerderheid in gevaar.

Catalonië staat nu al drie maanden onder het rechtstreekse bestuur van Madrid. Nieuwe verkiezingen eind december gaven de separatistische partijen opnieuw een absolute meerderheid.

Geen speech in Vlaams parlement

Het Vlaams Parlement heeft alvast geen aanvraag gekregen Puigdemont om zijn eedaflegging vanuit het Vlaams Parlement te organiseren. De kwestie is vanmiddag intern aangekaart in het Vlaams Parlement. Puigdemont heeft geen aanvraag ingediend en zou daar ook geen plannen voor hebben. Er is ook geen sprake van een uitnodiging door een van de fracties uit het Vlaams Parlement.

Afgelopen weekend berichtte het Spaanse persagentschap EFE dat Puigdemont met N-VA onderhandelde over de mogelijkheid om zijn inhuldigingsspeech dinsdag vanuit het Vlaams Parlement te geven.

Bronnen binnen N-VA ontkenden het bericht meteen aan onze redactie. Op VTM noemde N-VA-voorzitter Bart De Wever het eveneens "niet juist". Volgens hem was het aan het Bureau van het Vlaams Parlement om te oordelen over een eventuele aanvraag van Puigdemont. Vanuit het Vlaams Parlement klonk er meteen kritiek op de piste. Open Vld-fractieleider Bart Somers drong bij parlementsvoorzitter Jan Peumans ook aan op duidelijkheid.

Nu blijkt dat er door Puigdemont helemaal geen aanvraag is ingediend en dat er ook geen intenties zijn om dat te doen. Daarmee lijkt de piste helemaal van de baan.