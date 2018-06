Waar is Melania Trump? First Lady al drie weken niet in het openbaar gezien bvb

01 juni 2018

17u02

Bron: CNN 0 De Amerikaanse First Lady Melania Trump is al drie weken niet meer in het openbaar verschenen. Op 10 mei was de laatste keer dat ze zich liet zien aan de zijde van haar man, Donald Trump. De media berichten veel over haar 'vermissing', maar zelf laat ze via een tweet (hoe kan het ook anders bij de Trumps) weten dat alles in orde is.

Er wordt verwacht dat Donald Trump vanmiddag zal vertrekken naar Camp David, in de staat Maryland, voor een weekendje weg in het presidentieel buitenverblijf. Zijn echtgenote Melania zal hem niet vergezellen, zij blijft dit weekend in het Witte Huis. Dat wordt dan de 22e dag op rij dat ze niet gezien is in het openbaar.

Nieringreep

Op 14 mei werd de First Lady opgenomen in het ziekenhuis voor een nieringreep, aldus haar woordvoerster Stephanie Grisham in een persbericht. Volgens Grisham verliep de ingreep goed en waren er geen complicaties. Melania verbleef wel bijna een week in het ziekenhuis.

De laatste keer dat Melania in het openbaar is verschenen was op 10 mei. Daar vergezelde ze de president op de Amerikaanse luchtmachtbasis Andrews in Maryland waar ze de drie Amerikaanse staatsburgers begroetten die waren gevangengenomen in Noord-Korea en werden vrijgelaten.

Twitter

Sindsdien heeft ze al verscheidene berichten gepost op haar Twitteraccount, maar de afwezigheid van de First Lady doen allerlei speculaties de ronde gaan op sociale media. Dat was ook Melania zelf al opgevallen. Ze reageert via Twitter dat ze in het Witte Huis is samen met haar gezin. Ze is hard aan het werk en alles is in orde met haar.

I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people! Melania Trump(@ FLOTUS) link

Er is nog niet geweten wanneer ze terug in het openbaar zal verschijnen, maar ook haar woordvoerster Grisham bevestigt dat alles goed gaat met haar.