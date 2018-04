Waar is de boom die Trump en Macron samen hebben geplant in tuin van het Witte Huis? IVI

29 april 2018

17u22

Bron: BBC, Huffington Post 0 Vorige week heeft de Franse president Emmanuel Macron samen met zijn echtgenote Brigitte een bezoek gebracht aan zijn Amerikaanse collega Donald Trump en diens wederhelft Melania. Macron had ook een cadeau bij om hun vriendschap te bezegelen: een boom. Beide presidenten hebben samen de boom geplant in de tuin van het Witte Huis. Maar nu heeft een fotograaf van Reuters opgemerkt dat de boom na amper vijf dagen alweer is verdwenen.

De jonge eikenboom werd vorige week dinsdag met veel enthousiasme geplant door beide presidenten - het moment veroorzaakte op twitter al snel een overvloed aan memes. De boom is afkomstig uit het Franse Belleaubos. Op die plek stierven in de zomer van 1918 bijna 2.000 Amerikaanse soldaten. De slag om Belleaubos staat in de geschiedenisboeken als het trieste record van het meest gedode Amerikaanse soldaten in een gevecht tijdens de Eerste Wereldoorlog. De boom is dan ook een herinnering aan de band die beide landen daardoor hebben.

Er is nog geen officiële uitleg gegeven voor de verdwijning van de boom, maar een erg logische verklaring kan alvast zijn dat dit type boom beter in de herfst wordt geplant. De boom heeft dan meer tijd om diepe wortels te groeien om opgewassen te zijn tegen de droogte van de volgende zomer. “De boom kan dus terug verschijnen in oktober”, concludeert de Franse radiozender Franceinfo.

Een anonieme bron van het Elysée zegt dan weer tegen Huffington Post dat de boom nog even in quarantaine moet blijven. De Amerikaanse douane legt een periode van quarantaine op voor alle planten of zaden die worden geïmporteerd.