Waar is Billy? Terminale vrouw zoekt radeloos naar haar verloren broer TK

17u46

Bron: Today News 0 rv Judy Marks Williams heeft niet lang meer te leven. De 59-jarige vrouw lijdt aan een vergevorderde longkanker, die nu uitgezaaid is naar haar hele lichaam. Met de paar maanden die ze nog heeft, wil ze nog één doel bereiken: haar broer terugvinden die ze 55 jaar geleden kwijtraakte.

"Het zit in mijn brein, in mijn lever en in mijn botten", vertelt Judy. Ze heeft een jaar lang keihard gevochten, maar de kanker heeft intussen heel haar lichaam aangetast. "Ik ben aan het racen tegen de tijd.". Ze heeft immers nog één grote wens: nog eenmaal haar grote broer Billy omhelzen.

Het leven van Judy was bepaald geen sprookje. Ze was de jongste van zeven kinderen, maar om een onbekende reden moesten alle broers en zussen opgevangen worden toen Judy twee jaar oud was. De vier oudste kinderen werden ondergebracht bij bloedverwanten en familieleden, maar voor de jongste drie was er geen plaats meer. Judy en twee van haar broertjes werden opgegeven voor adoptie.

Twitter/11Alive Judy (links) en Billy (rechts)

Laatste puzzelstuk

Judy en broer Nathan (toen 5 jaar oud) werden samen opgenomen in een gezin, maar broer William 'Billy' Marks zag ze nooit meer terug. "Hij was 8 toen ik hem voor het laatst zag. Hij zei 'Ik kom terug', maar dat deed hij nooit." Toen ze 17 was vonden zij en Nathan hun oudere broers en zussen wel terug. "We zijn relatief goed bevriend nu, we onderhouden contact. Maar Billy is het laatste puzzelstuk. We dachten dat we tijd hadden om hem terug te vinden, maar nu blijft er niet veel tijd meer over."

Charity, de dochter van Judy, gooide de zoektocht naar de verloren broer online. "Help alsjeblieft!", klinkt het op Facebook. Ze vraagt ook aan iedereen om het bericht te delen, in de hoop zo veel mogelijk mensen te bereiken. De post werd intussen al meer dan 1.200 keer gedeeld, en de familie plant ook om DNA-stalen af te nemen in de hoop Billy of zijn nakomelingen terug te vinden.