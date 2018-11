Waar heeft Donald Trump als president spijt van? Rob Van herck

06 november 2018

09u36

Bron: VTM Nieuws 0 Heeft Donald Trump als president ergens spijt van uit de afgelopen twee jaar? Met die vraag trok journalist Scott Thuman naar de Amerikaanse leider. Het antwoord was opmerkelijk: “Ik zou graag een zachtere toon hebben gehanteerd”, zei Trump.

De president voegde er wel aan toe dat hij het gevoel heeft dat hij daartoe gedwongen wordt. “Misschien had ik wel een keuze en misschien had ik zachter kunnen zijn.”



Het is niet duidelijk of Trump de uitspraak doet omdat in de VS vandaag de belangrijke midterms plaatsvinden, de parlementsverkiezingen die een grote impact zullen hebben op de volgende twee jaar van zijn termijn. Als hij in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat de meerderheid verliest aan de Democraten, zou het moeilijk kunnen worden voor de Republikeinse president om nog veel wetten gerealiseerd te krijgen.

Bekijk ook: