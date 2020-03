Waaghalzen filmen hoe ze aan boord klauteren van verlaten cruiseferry op zee Koen Van De Sype

07 maart 2020

17u16

Bron: Eigen berichtgeving 0 De Nederlandse avonturier Bob Thissen heeft in Griekenland een hachelijk avontuur beleefd. Met een opblaasbare kajak peddelde hij samen met een vriend naar een verlaten cruiseferry voor de kust van Elefsina om beelden te schieten van wat eens een prachtig schip was. Niets ging zoals gepland.

Thissen en zijn kameraad zijn urban explorers, avonturiers die verlaten gebouwen en niet openbaar toegankelijke locaties verkennen. Het plan in Griekenland was eigenlijk om een visser te zoeken die hen tot bij een van de verlaten schepen kon brengen in de baai van Elefsina, ten noordwesten van Athene. Daar liggen veel uit roulatie genomen vaartuigen, wachtend om ontmanteld te worden.

Kajak

Omdat ze er niet in slaagden om iemand te vinden die hen kon brengen, besloten ze om een opblaasbare kajak te kopen en zelf naar een van de schepen te peddelen: de Theofilos van rederij Nel Lines. Het schip deed 25 jaar dienst, maar ligt er nu verlaten bij.





Op deze beelden is te zien hoe de twee avonturiers van de kust naar het schip peddelen en moeten vechten tegen een woelige zee en sterke stroming. Ook aan boord raken blijkt niet eenvoudig te zijn. Hun bootje maakt water en in de verte duikt plots een marineschip op.

Eenmaal aan boord ontdekken ze dat ze niet alleen zijn. Een bewaker met een hond blijkt er te patrouilleren. En die krijgt hen in de gaten. Intussen hebben ze gelukkig wel al knappe beelden kunnen maken van de binnenkant van de eens zo mooie boot.

Het hele verslag vind je op de YouTubepagina van Thissen: Exploring the Unbeaten Path.

