Waaghals beklimt zonder veiligheidsuitrusting 310 meter hoge wolkenkrabber in Londen Tom Tates

08 juli 2019

12u33

Een vooralsnog onbekende waaghals is er vanmorgen in geslaagd om zonder enige veiligheidsuitrusting de 310 meter hoge wolkenkrabber The Shard in Londen te beklimmen. De 'spiderman' werd rond zes uur op de hoogste verdieping van een van de hoogste gebouwen in Europa verwelkomd door de politie. Die liet hem na een korte ondervraging opnieuw gaan.

Op ietwat onduidelijke beelden van de levensgevaarlijke klimpartij, die hooguit 50 minuten zou hebben geduurd, is te zien hoe de man zich via kleine richels aan de buitenkant van de flat optrok. Er was geen sprake van hulpmiddelen zoals kabels, touwen of zuignappen. Het is voor zover bekend de eerste keer dat iemand zonder hulp het torenhoge gebouw beklimt.

Vorig jaar werd een 56-jarige Fransman aangehouden toen hij op het punt stond The Shard op te gaan. Hij week vervolgens uit naar de minder hoge Heron Tower (230 meter) in de Britse hoofdstad. The Shard is overigens al gebruikt door parachutisten, zogenoemde basejumpers. Ze springen van het dak om korte tijd later hun valscherm te openen. Klimmers zoals die van vandaag worden freeclimbers genoemd.