Exclusief voor abonnees Waad Al-Kateab (29) filmde de oorlog in Syrië: “Je moet doorfilmen, hoe erg het ook is”

Bor Beekman

24 januari 2020

15u05

Bron: De Volkskrant 0 Tussen de bommenregens door filmde de Syrische journalist Waad Al-Kateab haar prille gezinsgeluk in belegerd Aleppo. Haar voor een Oscar genomineerde documentaire ‘For Sama’ is een overrompelend portret van de Syrische oorlog.

Waad Al-Kateab (29) was onlangs de afwas aan het doen, toen haar dochtertje Sama per ongeluk de trailer van For Sama aanklikte op de laptop, aan de keukentafel in Londen.

Je hebt 5% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis