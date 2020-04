VW betaalt 620 miljoen euro aan schadevergoedingen in Duitsland AH

20 april 2020

13u26

Bron: Belga 2 Het Duitse Volkswagen (VW) heeft in het schandaal rond de sjoemelsoftware in Duitsland een schikking getroffen met zowat 200.000 eigenaars van een betrokken dieselwagen. Er zullen schadevergoedingen betaald worden ter waarde van 620 miljoen euro. Dat heeft het autoconcern maandag bekendgemaakt.

Het gaat om bedragen van 1.350 euro tot 6.250 euro, die vanaf 5 mei uitbetaald zullen worden. Voor zowat 21.000 gevallen is nog onderzoek nodig. De periode voor nieuwe aanmeldingen en het vervolledigen van ontbrekende informatie is verlengd tot 30 april.

VW was begin dit jaar met de Duitse consumentenorganisatie vzbv een schikking overeengekomen. In de overeenkomst is voorzien dat getroffen consumenten een schadeloosstelling kunnen bekomen voor het waardeverlies van hun voertuig ten gevolge van het schandaal.

