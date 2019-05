VVD even groot als Forum voor Democratie in Nederlandse Eerste Kamer KVE

27 mei 2019

18u01

Bron: Belga 0 De VVD van premier Mark Rutte heeft net zo veel zetels behaald in de Nederlandse Eerste Kamer (of Senaat) als Forum voor Democratie (FvD) van Thierry Baudet. Beide partijen krijgen 12 zetels. Dat blijkt uit een vertaling van de stemmen die vandaag door de leden van Provinciale Staten zijn uitgebracht.

De coalitie is wel zijn meerderheid kwijt in de Eerste Kamer, aldus de Nederlandse openbare omroep NOS. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie (CU) komen uit op 32 van de 75 zetels. CDA heeft er 9, D66 7 en de CU 4.

Dat betekent dat de coalitie op zoek moet naar een vijfde partij voor een meerderheid van 38 zetels in de Eerste Kamer. Daar komen in ieder geval drie afzonderlijke partijen voor in aanmerking: Forum voor Democratie (12 zetels), GroenLinks (8 zetels) en de PvdA. Die laatste partij komt met een zetel verlies op 6.

De uitkomst is een tegenvaller voor nieuwkomer FvD. Op basis van de prognoses na de verkiezingen voor Provinciale Staten leek het erop dat de partij de grootste werd in de Senaat met 13 zetels. De Eerste Kamer werd deze namiddag gekozen door de 570 leden van Provinciale Staten en sinds dit jaar ook door 19 leden van kiescolleges in Caribisch Nederland.

De twee extra Senaatszetels die de coalitiepartijen door strategisch stemmen in de wacht sleepten, zijn "een meevaller", aldus CDA-lijsttrekker Ben Knapen. "Maar het verandert de wereld ook weer niet." De regeringspartijen zijn hun meerderheid kwijt en zullen voor hun beleid steun moeten zoeken bij andere partijen. "In die zin verandert er niet zo veel", vindt Knapen.