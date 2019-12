Vuurzee op kerstavond in Chileense kustplaats Valparaíso RL

25 december 2019

02u10

Bron: Reuters, ANP 2 Een bosbrand heeft in een arme wijk van de Chileense kustplaats Valparaíso dinsdag tientallen woningen verwoest. Volgens burgemeester Jorge Sharp zijn vooralsnog geen mensen omgekomen.

Uit voorzorg is de elektriciteit van zo’n 90.000 bewoners afgesloten. “Hulpdiensten uit heel Valparaíso werken op dit moment, met middelen over land en via de lucht, in twee gebieden in het hogere deel van de stad”, aldus Sharp, die vermoedt dat de branden zijn aangestoken.

Inwoners moesten op kerstavond in allerijl hun huizen ontvluchten. Sommigen raakten daarbij al hun bezittingen en zelfs huisdieren kwijt, volgens een getuige die met nieuwsdienst Reuters sprak.

De vlammenzee werd aangewakkerd door sterke winden en zomerse temperaturen op het zuidelijk halfrond. De brand ontstond in een nabijgelegen bos en verspreidde zich naar de stad, aldus de brandweer.

Brandgevaarlijk

Valparaiso ligt op zo’n 70 kilometer van hoofdstad Santiago. Het is een pittoreske kustplaats met duizenden kleurrijke huizen die zeer populair is bij toeristen in Zuid-Amerika. De houten woningen die dicht op elkaar zijn gebouwd zijn echter wel zeer brandbaar. in 2014 verwoestte een brand in dezelfde stad ruim 2500 woningen en raakten 11.000 inwoners dakloos. 15 van hen kwamen om het leven.