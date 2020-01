Vuurzee in Australië verandert van richting, duizenden mensen op strand ontsnappen: "We konden nergens heen” ttr

01 januari 2020

11u52

Bron: anp, The Guardian, ABC News 100 Een vuurzee die duizenden mensen naar een strand in zuidoost-Australië dreef, is van richting veranderd. De bosbranden trekken volgens de autoriteiten aan de plaats Mallacoota voorbij, doordat wind de vlammen niet meer daarnaartoe blaast. “Mensen bevonden zich zo dicht mogelijk bij het water als ze maar konden”, getuigt een man die in Malua Bay samen met zijn familie naar het strand vluchtte.

Mallacoota ligt ruim 400 kilometer ten zuiden van Sydney. Duizenden mensen zijn er naar het strand gevlucht uit angst voor de oprukkende bosbranden die de lucht donkerrood en asgrauw kleuren. Ze werden onder meer met brandweersirenes opgeroepen hun huizen te verlaten en naar het strand te gaan. Op het strand waren niet alleen inwoners, maar ook toeristen.

“Iedereen op het strand van Malua Bay wordt omringd door as en rook”, vertelt Al Baxter aan The Guardian Australia die samen met zijn vrouw, drie kinderen, enkele vrienden en familieleden naar het strand vluchtte. “De wind werd sterker en sterker. Om 10 uur hoorde je iets wat klonk als een grote waterval. De rook werd erger en in het noordwesten zagen we branden. Toen we ons omdraaiden zagen we ook in het zuiden overal vlammen. Er waren zeer warme windvlagen, veel as en rook en een bizarre rood-oranje gloed.”

@sybilsibyl just posted via fb this pic of Malua Bay an hour ago pic.twitter.com/1PWOuo7sE5 Rod(@ RodCogence) link

“Er waren vrijwel overal branden aan de kant van de weg en iedereen moest uit de surfclub omdat die niet langer veilig was”, gaat Baxter verder. “Op het strand waren niet alleen mensen, maar ook paarden, honden en katten. Er heerste een vreemde rust. Mensen bevonden zich zo dicht mogelijk bij het water als ze maar konden. Ze lagen op het strand en probeerden zichzelf te beschermen tegen de rook en de as.”

“We zagen hoe huizen vuur vatten en hoorden luide knallen. Het was hectisch tot ongeveer twee of drie uur in de namiddag. Toen werd de wind minder krachtig. De autoriteiten zeiden ons dat we de nacht op het strand moesten doorbrengen, omdat het er veilig was. We konden nergens heen, want de wegen waren afgesloten.”

Op sociale media circuleerden paniekberichten van familie en vrienden die contact probeerden te maken met hun geliefden. Mensen die zich op het strand van Malua Bay bevonden, deelden op sociale media foto’s en filmpjes.

Thank you.. yes my brother evac'd from Malua Bay beach this morning to Batemans Bay and no word since. My mum in Lakes Entrance near Bairnsdale but safe..lots of friends have lost property in the Gippsland area. pic.twitter.com/MLA5rcTcJq JLA(@ JayElai) link

De branden in Mallacoota zijn afgelopen zondag 30 kilometer landinwaarts ontstaan en worden aangewakkerd door de wind. De Australische marine is in actie om mensen die door bosbranden langs de zuidoostkust zijn ingesloten, te helpen of te evacueren. Twee marineschepen worden donderdag voor de kust van Mallacoota verwacht met onder meer voedsel, drinkwater en tijdelijke onderkomens. De omroep ABC meldde dat er aan de rand van Mallacoota wel huizen zijn uitgebrand.

My brother just sent me this video from yesterday at #MaluaBay where him and the rest of my family were stranded. #AustraliaFires #bushfirecrisis #Southcoastfires #AustraliaBurns #BatemasBay #RFS #NSWbushfires pic.twitter.com/LmZvZxWwrk Lord of the Blondes(@ ek_nicholls) link

Veel gemeenten aan de zuidkust van New South Wales, Victoria en South Australia zitten zonder stroom. Het is voor reparatieploegen momenteel te gevaarlijk om de de schade te herstellen. “Wij zijn er ons van bewust dat we zo snel mogelijk de communicatielijnen moeten herstellen”, aldus een woordvoerder van telecomoperator Telstra. “Onze mensen werken nauw samen met de hulpdiensten om ervoor te zorgen dat onze teams zo snel mogelijk toegang krijgen tot rampgebieden, desnoods worden onze teams begeleid door de hulpdiensten.”

In de deelstaten Victoria en New South Wales woeden al wekenlang enorme branden. Zeker veertien mensen zijn om het leven gekomen door de bosbranden, zo blijkt vandaag uit een nieuwe balans. Dinsdag vond de politie de lichamen van een man en zijn zoon in een huis in Cobargo, in New South Wales. Gisteren werd het lichaam van een man ontdekt in een uitgebrande auto op een kustweg nabij Yatte Yattah, iets meer dan 200 kilometer van Sydney.

Volgens onderzoekers van de Universiteit van Sydney zijn tot nu toe liefst 480 miljoen zoogdieren, vogels en reptielen direct of indirect omgekomen door de aanhoudende branden. Meer dan 3,4 miljoen hectaren bossen zijn al in de vlammen opgegaan en duizend huizen zijn verwoest. De bestrijding van het vuur verloopt zeer moeizaam door de ongunstige weersomstandigheden.