Vuurwerkshow loopt helemaal fout in Spanje: 20 gewonden

Redactie

23 juli 2018

09u46

Bron: Daily Mail, Twitter

0

Een vuurwerkspektakel in Cangas de Narcea, in de Spaanse provincie Asturië, is eergisteren helemaal fout gelopen. Een 'verdwaalde' vuurwerkpijl is terechtgekomen op een doos met pijlen die nog niet afgeschoten waren. Die zijn daarop allemaal geëxplodeerd. Dat veroorzaakte niet alleen grote schade aan vensters van omliggende gebouwen, maar heeft ook twintig mensen verwond.