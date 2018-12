Vuurwerk eist leven in Friesland; twee kinderen gewond nadat ruit sneuvelt door zware knaller mvdb

31 december 2018

21u13

Bron: ANP - AD.nl 7 In het Friese dorp Morra is vanavond iemand om het leven gekomen, vermoedelijk door vuurwerk, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie heeft de straat waar het gebeurde, de Achterwei, afgezet. Morra is een dorp in de gemeente Dongeradeel waartoe ook de stad Dokkum behoort.

Even voor acht uur werden de hulpdiensten massaal opgeroepen voor het incident. Een omstander vertelde een aanwezige fotograaf dat hij vuurwerk op zich af zag komen en een enorme knal hoorde.

Op dit moment zijn diverse politiemedewerkers ter plaatse, meldt een woordvoerder. Dat vuurwerk de oorzaak is van het overlijden, is nog niet officieel vastgesteld, maar er is wel ‘een sterk vermoeden’ dat dat het geval is. De politie verwacht in de loop van de avond of nacht meer informatie te kunnen geven.

Ruit gesneuveld door zwaar vuurwerk

In de stad Breda (Noord-Brabant) zijn deze avond twee kinderen gewond geraakt toen een ruit van een woning sneuvelde door zwaar vuurwerk. De kinderen zijn door ambulances meegenomen. Er is nog niets bekend over de aard van het letsel van de kinderen. De politie heeft een persoon meegenomen en doet onderzoek. De omgeving rondom de woning is afgezet. Ook twee auto’s raakten beschadigd door het vuurwerk.

Bij haast elke jaarwisseling in Nederland vallen er doden door het afsteken van vuurwerk. Vorig jaar kostte dit het leven aan een 39-jarige inwoner van Swifterbant (Flevoland). Het jaar daarvoor overleed een 54-jarige man uit Meppel (Drenthe) eveneens door vuurwerk.

Hulpdiensten zijn aan de Achterwei in #Morra Daar is een persoon om het leven gekomen, vermoedelijk als gevolg van vuurwerk. De politie doet onderzoek ter plekke en heeft de directe omgeving afgezet. Politie Fryslân(@ polfryslan) link

Eerder vandaag raakte een man in de gemeente Noordoostpolder (provincie Flevoland) zwaargewond bij het carbidschieten.

Het slachtoffer schoot volgens de politie in het dorp Rutten carbid met een mesttank waarbij een explosie ontstond. De man belandde daardoor in het water, aldus de politie die nog onderzoekt wat zich precies heeft afgespeeld.

Carbidschieters vullen doorgaans een lege melkbus met water en een stuk carbid, een verbinding van koolstof en calcium. Als de kalkachtige brokken nat worden, vormt zich een explosief gas dat met een klap explodeert waarbij het deksel van de melkbus honderden meters wegschiet.