Vuurwerk boven Parijs op nationale feestdag maar zonder publiek kv

08 juli 2020

20u23

Bron: Belga 0 Op 14 Juillet, de nationale feestdag van Frankrijk, wordt er zeker vuurwerk afgestoken boven de hoofdstad Parijs, maar door de coronacrisis zal er geen publiek aanwezig zijn. Dat meldt de stad Parijs vandaag.

“Rekeninghoudend met de huidige context en de regelgeving, met name het verbod op bijeenkomsten van meer dan 5.000 mensen, kunnen de festiviteiten in Parijs niet worden gehouden in aanwezigheid van een grote menigte”, luidt het.

Overdag gelden er ook toegangsbeperkingen in de buurt van de Eiffeltoren. En op de nationale feestdag zullen ook enkele metrostations gesloten zijn.