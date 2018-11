Vuurvulkaan in Guatemala barst opnieuw uit

06 november 2018

20u52

Bron: Belga

In Guatemala is de Volcán de Fuego (Vuurvulkaan) vandaag opnieuw beginnen uit te barsten. Dat heeft de rampenbestrijdingsdienst van het Centraal-Amerikaanse land gemeld. De vulkaan spuwt as en lava uit.