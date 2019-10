Vuurgevecht in Mexico: politie laat zoon van drugsbaron El Chapo noodgedwongen gaan Redactie/IB/TTR

18 oktober 2019

05u30

Bron: ANP, AD, REUTERS 0 De Mexicaanse autoriteiten maakten eerder bekend dat de politie Ovidio Guzmán, een van de zonen van de bekende Mexicaanse drugsbaron El Chapo, had gearresteerd in de Mexicaanse plaats Culiacán. Daarover is nu onduidelijkheid. De operatie werd naar verluidt opgeschort, nadat de politie werd belaagd door bendeleden van het Sinaloakartel. Guzmán wordt naar alle waarschijnlijkheid aangeklaagd voor het vervoeren van cocaïne, marihuana en amfetaminen.

Minister van Veiligheid Alfonso Durazo zei dat een patrouille onder vuur werd genomen vanuit een huis. Toen de politie erin slaagde het huis binnen te dringen, troffen ze vier mannen - onder wie Ovidio Guzmán - aan. Er ontstond een golf van geweld en chaos in Culiacán. Gemaskerde mannen, vermoedelijk handlangers uit het kartel van Guzmán, wierpen brandende barricades op en raakten in hevige vuurgevechten verwikkeld met de Mexicaanse politie.

De patrouille besliste om zich terug te trekken uit veiligheidsoverwegingen, zo bericht Reuters. “Men heeft zich teruggetrokken uit het huis zonder Guzman om levens te sparen en om nog meer geweld in de stad te vermijden”, zei Durazo.



Verspreid over de stad lagen slachtoffers op straat, sommigen in plassen bloed. Diverse voertuigen gingen in vlammen op. Tegelijkertijd vond er een uitbraak plaats in een gevangenis en ontsnapten tussen de 20 en 30 gevangenen. De gemeente raadde de bevolking van de stad aan om binnen te blijven totdat de orde was hersteld.

Lees verder onder de foto:

De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador heeft gezegd dat hij later vandaag een verklaring zou afleggen over de gebeurtenissen. De druk op de president neemt toe. Hij beloofde vorig jaar bij zijn aantreden om de vrede te herstellen in het land na jarenlange drugsoorlogen. Het aantal doden heeft dit jaar echter een record bereikt, zo bericht Reuters.

De 28-jarige Ovidio Guzmán wordt net als zijn oudere broer Joaquín volgens Mexicaanse media gezocht door de VS vanwege verschillende drugs-gerelateerde criminele activiteiten. Zij zijn twee van de vier kinderen van El Chapo uit diens tweede huwelijk.

Flirt met Hollywood

Joaquin Guzmán, oftewel El Chapo, kreeg wereldwijde bekendheid na zijn roemruchte ontsnapping vanuit een van Mexico’s best beveiligde gevangenissen. Daarna flirtte hij met Hollywood door een interview te geven aan acteur Sean Penn voor het tijdschrift ‘Rolling Stone’, wat hem uiteindelijk duur kwam te staan. Niet lang daarna werd de Mexicaanse drugsbaron opgepakt. Momenteel zit hij een levenslange straf uit in Amerika, nadat hij schuldig werd bevonden aan het runnen van een criminele organisatie, het distribueren van drugs en het witwassen van daardoor verkregen geld.