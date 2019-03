Vuurbal door ontploffing bij hevige brand in Texas Redactie

20 maart 2019

09u03

Bron: CNN, AP 0

Bij een brand in een petrochemisch bedrijf in Texas ontstond dinsdagavond een ontploffing. De brand woedt al sinds zondagmorgen en geraakte nog niet geblust door een probleem met de waterdruk. Drie opslagtanks zijn al volledig uitgebrand, vijf anderen staan nog in lichterlaaie. De opslagtanks bevatten onder meer benzine en grondstoffen die gebruikt worden voor lijm, verf en nagellakremover.

De rookpluim is op dit moment niet gevaarlijk voor de volksgezondheid omdat de pluim hoog genoeg stijgt. Maar mistig weer kan daar snel verandering in brengen. De luchtkwaliteit wordt op de voet gevolgd.

Bekijk ook: