Vurig feestje: eerste fans hebben felbegeerde vlammenwerper van Elon Musk beet ADN

11 juni 2018

13u21

Bron: The Guardian, The Independent 0 De eerste enthousiastelingen hebben er eindelijk eentje in hun bezit: de fameuze vlammenwerper van Elon Musk. Lang werd gedacht – en ook gehoopt – dat het een grap zou zijn. Maar nee hoor. De eerste partij van 1.000 vlammenwerpers van Musks tunnelbedrijf The Boring Company werd zaterdag feestelijk uitgedeeld aan de fans. Sommigen reden duizenden kilometers om hun speeltje op te halen.

Tesla-baas Elon Musk kwam eind vorig jaar met het idee om een vlammenwerper te verkopen, om zo 10 miljoen dollar in te zamelen voor zijn The Boring Company. Dat werd opgericht om een hoogtechnologisch ondergronds tunnelsysteem in de Verenigde Staten aan te leggen om zo het fileprobleem aan te pakken. De eerste tunnel in Los Angeles is intussen bijna klaar. Het doldwaze idee van de vlammenwerpers bleek uiteindelijk toch niet zo doldwaas, want in vier dagen tijd waren alle 20.000 exemplaren verkocht, voor 500 dollar per stuk.

Hoewel het voor velen toch vooral een onverantwoordelijke stunt blijft van een of andere pyromane Willy Wonka, was het zaterdag dolle pret op de ‘pick-up party' aan de kantoren van The Boring Company in Los Angeles, recht tegenover de bureaus van Musks andere paradepaardje, ruimtevaartbedrijf SpaceX. In lange rijen schoven fans aan voor hun langverwachte vlammenwerper, terwijl in de achtergrond een mariachi-band het beste van zichzelf gaf. Alle klanten kregen instructies en blakerden vervolgens met veel lol een stel doorprikte marshmallows zwart met vlammen tot wel 1,2 meter.

First 1000 Boring Company Flamethrowers being picked up today! pic.twitter.com/hBMp5fGzAB Elon Musk(@ elonmusk) link

De 1.000 gelukzakken – waarvan sommigen vanuit Canada waren gevlogen en anderen duizenden kilometers hadden gereden - toonden zich stuk voor stuk razend enthousiast. “Ik hou van vuur”, kirde IT’er Earle Tabula (28) paraderend met zijn gevaarte. “Ik speel altijd met fakkels en benzine, dus dit is het ultieme speeltje. Ik heb al een hoop hout geregeld. Ik ben er klaar voor.” Cateraar Jeremy Cross (31) schreeuwde het uit: "Wat een ongelofelijk gevoel. Ik werd helemaal zot. Het was echt van ‘aaaaaaaargh’.”

Bijna haar in brand

Fysiotherapeute Stephanie Carillo (31) stak dan weer bijna haar haren in brand toen de wind net tijdens de afvuurtest in haar rug blies. Maar het kon de pret niet drukken. “In de toekomst zal ik mijn haar vast steken”, lachte ze. “Mijn familie en vrienden kunnen bijna niet geloven dat ik een deel van het geld dat we voor ons huwelijk hebben gekregen aan dit ding heb gespendeerd, maar het is een geweldig item om te hebben.” Manlief Joe Carillo klonk al even opgewonden. “Ik ga er sandwiches mee toasten in de tuin”, legde hij uit. “We zullen wel onze hond moeten vastleggen zodat hij niet in de buurt komt.”

“Not-a-Flamethrower”

De 19.000 overige vlammenwerpers zullen opgestuurd worden naar de kopers. Pittig detail: om verzend- en douanehindernissen te voorkomen, herdoopte Musk het apparaat: het is nu “Not-a-Flamethrower”.

Nothing makes your baby more zen than a few gentle puffs of a TBC Flamethrower pic.twitter.com/HewJf66hh2 Elon Musk(@ elonmusk) link

Bosbranden

Terwijl het feestje vrolijk doorging, woedde intussen in het noorden van Los Angeles een bosbrand, die autosnelwegen deed sluiten en tot evacuaties leidde. Een grimmige herinnering dat grote delen van het droge Californië heel gevoelig zijn voor bosbranden. Net als verschillende andere gebieden in de VS.

Al bij de aankondiging van de vlammenwerkers staken lokale politici hun kritiek dan ook niet onder stoelen of banken. “We hebben net de ergste bosbranden in de geschiedenis van Californië meegemaakt”, zei Miguel Santiago eind vorig jaar. “Vlammenwerpers uitdelen is echt een slecht idee.” Ook de kopers zelf vrezen dat er wel een paar ongelukken zullen gebeuren. "Zonder twijfel zijn er ook rotte eieren bij die iets dom gaan doen", aldus toastfanaat Joe Carillo.

Veiligheidstips

Musk probeert de criticasters nu voor te zijn met geestige termen en voorwaarden, die hij ook op Twitter deelde. In de doos van de vlammenwerper zit ook nog een handleiding van 10 pagina’s met bijkomende veiligheidstips. Zo wordt onder meer opgeroepen om steeds een blusapparaat of een emmer water in de buurt te hebben. Zo’n brandblusapparaat kon je trouwens ook bij The Boring Company kopen. ''Ergens anders zeker goedkoper, maar deze heeft een coole sticker”, klonk het. Tja.

Terms & conditions for “Not-a-Flamethrower”



Please use as directed to avoid unintentionally burning things down. For simple & concise instructions, we drew upon wisdom in great Dr Seuss book “Green Eggs and Ham”. #ThrowFlamesResponsibly pic.twitter.com/kgj8W8EOLJ Elon Musk(@ elonmusk) link

Voor Muskfans is de vlammenwerper in ieder geval opnieuw een bewijs van de genialiteit van de miljardair om geld bijeen te scharen voor zijn grootste projecten. Velen willen hun exemplaar overigens gewoon doorverkopen om een graantje mee te pikken van het gekke vlammenwerpersucces van Musk. Nu al duiken er op eBay apparaten op voor meer dan 2.000 dollar.