Vulkaanuitbarsting op Sumatra, vrees dat Balinese vulkaan nu snel zal volgen Luc Beernaert

13u15

Bron: Daily Mail, Reuters 4 Twitter / Surono Mbah Rono De vrees dat de uitbarsting van de Mount Agung op Bali snel zal uitbarsten neemt toe nu een andere vulkaan op Sumatra, een ander Indonesisch eiland, as 2.5 kilometer hoog is beginnen spuwen. Een grotere uitbarsting van Mount Agung op Bali wordt binnen enkele uren verwacht. Daar zijn al meer dan 75.000 mensen op de vlucht geslagen.

De aandacht ging de voorbije dagen naar de mogelijks op handen zijnde uitbarsting van Mount Agung op Bali. Maar onverwacht is een andere Indonesische vulkaan uitgebarsten. Mount Sinabung ligt in het noorden van Sumatra en barstte om 13.23 uur lokale tijd uit. Duizenden dorpelingen in de buurt werden geëvacueerd en werden gewaarschuwd minstens zeven kilometer uit de buurt van de vulkaan te blijven. Mount Sinabung is de meest actieve van de 130 actieve vulkanen in Indonesië.

VIDEO: Driving at full tilt away from Sinabung. That was way more intense than I intended. pic.twitter.com/gIFBWcx2X7 Aisyah Llewellyn(@ BRITgrlINDOfood) link

Gunung Sinabung Semburkan Abu Vulkanik https://t.co/Hf4GWvCe5f pic.twitter.com/NOHIhpdZnh METRO TV(@ Metro_TV) link

De autoriteiten vrezen dat de lavastroom huizen zal vernietigen op zijn loop langs de berg, zoals al vaak is gebeurd. De vulkaan barst zo frequent uit dat waarschuwingsborden afraden in de buurt te komen. Vorige maand spuwde de vulkaan nog as en eerder dit jaar kwamen tien mensen om bij een andere uitbarsting. De voorbije tien jaar eistte de vulkaan al 20 doden, onder wie vier studenten en hun leraar tijdens een schooluitstap.

De Sinabung ligt in de zogenaamde 'Ring of Fire', een zone van seismische activiteit met honderden actieve vulkanen en 90 procent van 's werelds aardbevingen.

2.500 kilometer verderop dreigt een nog grotere uitbarsting op Bali, waar het hoogste alarmniveau geldt voor de Mount Agung. Volgens experts waren er op één dag ruim duizend bevingen rond de hoogste berg op het eiland en indien die aanhouden, kan de vulkaan binnen enkele uren uitbarsten. Meer dan 75.000 mensen trokken weg uit het gebied rond de vulkaan uit schrik voor een herhaling van de jongste uitbarsting. In 1963 eistte de vulkaan duizend doden.