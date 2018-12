Vulkaan Soputan barst uit op Indonesische eiland Sulawesi lva

16 december 2018

06u59

Bron: Belga 0 Op het Indonesische eiland Sulawesi is zondagochtend de vulkaan Soputan uitgebarsten. Vulkaanas wordt tot drie kilometer hoog de lucht in geblazen, zegt de civiele bescherming. De toegang is verboden in een zone van 4 km rond de vulkaan.

Het is nog niet duidelijk of er ook mensen gewond geraakt zijn. De as wordt alleszins niet als gevaarlijk beschouwd voor de luchtvaart.

Begin oktober was diezelfde vulkaan ook al uitgebarsten.

Het bij toeristen geliefde eiland Sulawesi werd eerder dit jaar ook al getroffen door een zware aardbeving die leidde tot een tsunami. Daarbij kwamen meer dan 2.000 mensen om het leven. De vulkaan ligt op 900 km van de plaats waar de dodelijke aardbeving en tsunami plaatsvonden.