Vulkaan Sinabung in Indonesië spuwt as tot een kilometer hoog

23 augustus 2020

17u57

Bron: Belga 1 De Sinabungvulkaan in de provincie Noord-Sumatra in Indonesië is zondag opnieuw uitgebarsten. De uitbarsting om 07.41 uur (12:41 Belgische tijd) duurde ongeveer 12 minuten en stuurde dikke aswolken 1 kilometer ten zuidoosten van zijn krater, zo zei het geologische centrum van het land.

De berg Sinabung barst sinds september 2013 periodiek uit. Dat heeft tienduizenden mensen dakloos gemaakt. In 2016 werden zelfs negen dorpelingen gedood nadat Sinabung schroeiend gas en vulkanisch gas had uitgestoten.

Te midden van een nieuwe reeks uitbarstingen in de afgelopen weken, hebben de autoriteiten de bewoners geadviseerd om uit een uitsluitingszone van ongeveer 3 tot 5 kilometer te blijven. De krater ligt 2.460 meter boven het zeeniveau.



De laatste grote uitbarsting van Sinabung vond plaats op 19 augustus en die ontketende een 4.000 meter hoge askolom in de lucht. Buurtbewoners wordt gevraagd om gezichtsbedekking te dragen als ze zich buiten hun huizen begeven om zichzelf te beschermen tegen de vulkanische as in de lucht.



Indonesië heeft het grootste aantal actieve vulkanen ter wereld.