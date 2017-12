Vulkaan op Bali jaagt duizenden inwoners op de vlucht, maar deze mensen vinden het vooral erg grappig KVDS

15u02

Bron: Instagram 0 Instagram “Dat is nu wat ik een once in a lifetime-foto noem.” Het is maar een van de vele commentaren die toeristen op het Indonesische eiland Bali posten bij hun selfies van Mount Agung, de vulkaan die al enkele weken dikke rookpluimen de lucht in stuurt. Meer dan 100.000 omwonenden hebben al de raad gekregen om hun huizen te verlaten, maar heel wat toeristen vinden het vooral erg grappig.

De rook van de 3.000 meter hoge vulkaan heeft het vliegverkeer al behoorlijk in de war gestuurd en tienduizenden mensen sloegen al op de vlucht. Alles in de buurt is intussen bedekt met een laagje as en puin. Apocalyptische beelden hebben al hun weg gevonden naar het internet. En sommigen gaan wel erg ver in het maken van het ideale vakantiekiekje. Ze schuwen zelfs geen grapjes. (lees hieronder verder)

Я бы Джоинт жирный курил, если был Тайгер боем, дым дым он очень густоооой, э тише тише тише ребятаааааа я всего лишь на Бали, добрый вечер секс на вечер 😄🌬 #agung#mountagung#baliagung#bali#tigerboy#island#summer#badboy#feduk#моряк#fedukморяк#федукморяк 173 Likes, 7 Comments - DMITRIY SOROKIN (@djtigerboy) on Instagram: "Я бы Джоинт жирный курил, если был Тайгер боем, дым дым он очень густоооой, э тише тише тише..."

#agung #agungvolcano #agungvilla #infinitypool Выпьем чтоб вулкан не извергался🍺 16 Likes, 1 Comments - Vitaliy Neskuba (@vitaly_designer) on Instagram: "#agung #agungvolcano #agungvilla #infinitypool Выпьем чтоб вулкан не извергался🍺"

Ну фото из серии типа я держу за кончик эйфелеву башню, только здесь я держу на ладони пук Агунга 😜 #agung #agungeruption #bali #volcano #hiking #riceterace #traveler #агунг #бали #рис 103 Likes, 4 Comments - Mr worldwide (@anatoli_antipin) on Instagram: "Ну фото из серии типа я держу за кончик эйфелеву башню, только здесь я держу на ладони пук Агунга 😜..."

고즈넉한 맛이 있는 우붓🏕 다음엔 온천가서 지져봐야지💕 #bali #ubud #agung #내님💕#또감기🤧#찜닭만들어주세요🐔 42 Likes, 4 Comments - Doori Choi (@doori46) on Instagram: "고즈넉한 맛이 있는 우붓🏕 다음엔 온천가서 지져봐야지💕 #bali #ubud #agung #내님💕#또감기🤧#찜닭만들어주세요🐔"

#agung Touched the history🌋 71 Likes, 5 Comments - Kseniia (@ms.tsisbx) on Instagram: "#agung Touched the history🌋"

De recentste grote uitbarsting van Mount Agung dateert van 1963. Toen kwamen meer dan duizend mensen om het leven. Ook nu dreigt dat gevaar. De overheid heeft het waarschuwingsniveau al verhoogd tot het maximum. Volgens de National Board for Disaster Management (NBDM) “kan een potentiële uitbarsting nu elk moment plaatsvinden”. “Het magma heeft de bovenkant van de vulkaan bereikt en een sterke uitbarsting wordt steeds waarschijnlijker”, klinkt het.