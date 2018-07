Vulkaan op Bali barst opnieuw uit, maar vormt voorlopig geen bedreiging voor luchtverkeer kg

02 juli 2018

10u03

Bron: Belga 4 Op het Indonesische eiland Bali heeft de vulkaan Mount Agung vandaag opnieuw as tot 2.000 meter hoog de lucht ingespuwd. De uitbarsting duurde drie minuten. Er is geen onmiddellijk gevaar voor het luchtverkeer, zo melden de autoriteiten.

Vorige week legde een reeks uitbarstingen nog het luchtverkeer op het vakantie-eiland grotendeels lam. Momenteel is het op een na hoogste waarschuwingsniveau van kracht. Dat betekent dat een veiligheidszone van 4 kilometer is ingesteld rond de berg.

De Mount Agung is al maanden onrustig, met kleinere en middelgrote uitbarstingen. De gevreesde catastrofe bleef tot nu toe uit. Op 22 november stelde de overheid het hoogste waarschuwingsniveau in, dat in februari na een geleidelijke afname van de vulkanische activiteit echter weer met een trapje werd verlaagd.

Pacifische Ring van Vuur

De laatste dodelijke uitbarsting van de 3.031 meter hoge vulkaan dateert van 1963 en 1964. Toen kwamen 1.200 mensen om het leven. Indonesië ligt op de zogenaamde Pacifische Ring van Vuur, de geologisch meest actieve zone ter wereld, waar verschillende tektonische platen van de aardkorst op mekaar botsen. Het komt er geregeld tot aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Alleen in Indonesië zijn er meer dan 120 actieve vulkanen.