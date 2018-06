Vulkaan Kilauea blijft maar lava spuwen op Hawaï Lore Michiels

24 juni 2018

18u00

Bron: VTM NIEUWS, Belga 0 De vulkaan Kilauea op Hawaï blijft maar lava spuwen. Dat blijft indrukwekkende beelden opleveren, maar er zijn nog altijd veel huizen in gevaar.

Er zijn intussen al bijna zeshonderd huizen verwoest sinds de Kilauea zes wekend geleden uitbarstte. Dat waren er nog nooit zoveel in de geschiedenis van Hawaï. Hele dorpen werden geëvacueerd.

Stille Oceaan

Die blijven nog altijd in gevaar, want de lava blijft maar uit de krater en scheuren in de bodem komen. Vooral bodemscheur acht is nog altijd erg actief, van daaruit vloeit lava in de Stille Oceaan.

Als lava in zee vloeit, kan zich een gevaarlijke mix met het zeewater vormen, waarbij zoutzuurhoudende dampen en glaspartikels in de lucht geslingerd worden. Op de eilandengroep van de Amerikaanse staat Hawaii liggen verschillende vulkanen, waarvan de Kilauea een van de actiefste ter wereld is.