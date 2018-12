Vulkaan Etna blijft rommelen: zeker tien gewonden bij recente reeks aardbevingen KG ADN

26 december 2018

07u05

Bron: ANP, Belga 0 De rommelende vulkaan Etna heeft opnieuw een reeks aardbevingen veroorzaakt. De zwaarste beving vannacht had een kracht van 4,8 op de schaal van Richter. Zeker tien mensen raakten gewond door vallend puin, er is schade aan meerdere gebouwen. “Gelukkig zijn er geen doden, enkel lichtgewonden”, zegt de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini.

De zwaarste beving gebeurde rond 03.19 uur. Het epicentrum bevond zich nabij de gemeenten Viagrande en Trecastagni, vlakbij de Etna.

Verschillende gebouwen zijn er beschadigd. In Fleri, aan de voet van de vulkaan, stortte een woning in. Twee mensen zijn door de hulpdiensten onder het puin vandaan gehaald. In Santa Venerina raakte een deel van een kerk beschadigd. Ook uit het naburige Zafferena Etna zijn schademeldingen binnengekomen. Italiaanse media gewagen van paniek onder de lokale bevolking. Vele inwoners liepen de straten op.

Uitbarsting

Na de plotselinge uitbarsting van de Etna maandag is het dus nog steeds onrustig rond de vulkaan. Het Italiaanse vulkanologische instituut INGV zegt dat er een nieuwe scheur is ontstaan nabij de zuidoostelijke krater van de vulkaan. Sinds maandag zijn volgens het instituut meer dan 60 aardbevingen geregistreerd met een magnitude hoger dan 2,5.

De Etna is met 3.330 meter de hoogste vulkaan in Europa. Het is een van de actiefste vulkanen ter wereld.

