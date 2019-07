Vulkaan bedekt alles met dikke laag zwarte as in Peru kv sam

20 juli 2019

14u35

Bron: Reuters, AP 8

In het zuiden van Peru zijn honderden mensen geëvacueerd omdat een vulkaan as spuwde na twee explosies. Het gaat om de Ubinas, de meest actieve vulkaan van het land. Die ligt in de regio Moquegua, op zo’n 1.200 kilometer van Lima. De as vloog in een straal van 25 km, met gevolgen voor minstens acht bewoonde gebieden.

Lessen in scholen werden opgeschort in dorpen nabij de vulkaan. Inwoners kregen maskers en brillen om zich te beschermen tegen de assen en gassen van de Ubinas. “Er worden maatregelen getroffen voor zo’n 1.000 mensen die in de regio rond de Ubinasvulkaan leven, zodat ze overgebracht kunnen worden naar schuilplaatsen die al voorzien werden in het kader van rampenplannen”, vertelde Indeci-directeur Jorge Chavez aan het lokale radiostation RPP.

In het zuiden van Peru ligt een twaalftal actieve vulkanen. Het land ligt ook in de zogenaamde ‘Ring van Vuur’ een regio met groot aantal aardbevingen en veel vulkanische activiteit.