Vulkaan barst uit met rookpluim tot 2 km hoog: Japan verhoogt alarmniveau jv

08 augustus 2019

08u02

Bron: dpa 4 In Japan hebben de autoriteiten gisteravond het alarmniveau verhoogd nadat de vulkaan Asama in het centrale gedeelte van het eiland Honshu voor het eerst in vier jaar tot uitbarsting was gekomen. De Asama is een van de meest actieve vulkanen van het land en werd gisteren om 22.08 uur plaatselijke tijd wakker.

Volgens de Japanse meteorologische dienst werd een enorme aswolk en een rookpluim van bijna 2.000 meter uitgespuwd. De dienst waarschuwde voor nog meer uitbarstingen. Het alarmniveau werd opgetrokken naar niveau 3 op een schaal van 5. Daarmee wordt aangegeven dat gebieden binnen een straal van 4 kilometer rond de krater kunnen worden blootgesteld aan zogeheten pyroclastische stromen. Dat zijn gloedwolken uit vaste of half vloeibare lava, gas, rotsen en as, die enorm snel naar beneden rollen.

Voorlopig kwamen er geen meldingen binnen over gewonden of schade. Uit voorzorg werden wel verschillende personen geëvacueerd die in de buurt van de Asama kampeerden.

Japan herbergt meer dan 100 actieve vulkanen. In september 2014 zorgde een uitbarsting van de Ontake nog voor 63 doden en vermisten.