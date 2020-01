Vuilnismannen redden baby uit vuilniscontainer in Singapore ttr

07 januari 2020

11u56

Bron: anp 1 Vuilnismannen in Singapore hebben deze ochtend een baby aangetroffen in een vuilniscontainer. De huilende baby lag in een bebloede plastic zak.

De zuigeling werd gevonden toen vuilnismannen de container leegden, meldt de krant The Straits Times. De politie zette de omgeving van de vuilnisbak af na de vondst en meldde daarop dat de baby in stabiele toestand verkeert en geen zichtbare verwondingen heeft.

Tijdens de afgelopen tien jaar zou dit zestien keer voorgekomen zijn in de Zuidoost-Aziatische stadstaat met bijna 6 miljoen inwoners, meldt The Straits Times.

De Singaporese oppositieleider Pritam Singh (Arbeiderspartij) reageert geschokt en schrijft op Facebook dat het kind in een afvalpers zou zijn geplet als het niet was gevonden. "Toen ik de foto's zag, gingen er een miljoen gedachten door mijn hoofd", aldus Singh. "Een gebed voor iedereen die getroffen is door dit pijnlijke nieuws." Onderzoekers proberen momenteel te achterhalen wie de ouders van het kind zijn.