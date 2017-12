Vuilnismannen halen oud papier op, maar daartussen ligt ook dakloze

mvdb

12u53

Bron: ANP

AFP (archieffoto)

Een 41-jarige dakloze heeft levensbedreigende verwondingen opgelopen doordat hij in de Duitse stad Neurenberg (Nürenberg) in Beieren in slaap was gevallen in een container met oud-papier.