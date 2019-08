Vuilniscontainer naar 20 meter lagere tent gegooid: Franse jongen (12) met hoofdletsel in ziekenhuis mvdb

05 augustus 2019

22u53

Een twaalfjarige Franse kampeerder is zwaargewond geraakt bij een vreemd incident op het strand van het Italiaanse Bergeggi aan de Ligurische kust. Onbekenden gooiden vrijdagavond vanaf een hoger gelegen straat een volle afvalcontainer naar de tent. Deze kwam twintig meter lager terecht en raakte de slapende jongen. Hij liep een hoofdletsel op.

Het kind is meteen overgebracht naar de intensive care van een ziekenhuis in Genua. Of de jongen in levensgevaar verkeert, is niet duidelijk. Evenmin is bekend of hij hersenschade heeft opgelopen. Artsen verbonden aan het Gaslini-hospitaal benadrukken aan Italiaanse media dat het in het huidige stadium nog te vroeg is om daar verder op in te gaan. De jongen wordt in een kunstmatige coma gehouden.



Wildkamperen

De vader van het vijfkoppige gezin vraagt eventuele getuigen zich te melden. De psycholoog uit de regio Haute-Savoie spreekt van een criminele daad en hoopt dat de schuldigen worden gevonden. De familie was vrijdagavond aan het wildkamperen aan Prodani, een idyllisch strand aan beschermd natuurgebied. De vader, moeder en de twee andere kinderen met een leeftijd van veertien en vijftien bleven ongedeerd.



Of het om een uit de hand gelopen kwajongensstreek gaat, dan wel een moedwillige actie tegen wildkampeerders, moet het politie-onderzoek uitwijzen. Tot nu toe heeft de carabinieri nog geen enkele arrestatie verricht. Buurtbewoners zijn vaak helemaal niet opgezet met wildkampeerders, wat in het verleden in Italië al leidde tot vandalisme. Volgens de politie is eveneens nog een tweede vuilniscontainer naar beneden gekeild.

