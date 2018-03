VUB-gastprof: "Voor Iran is het beter dat ik sterf door ziekte dan door executie" Redactie

10 maart 2018

13u24

Bron: VRTNWS 1 De Iraans-Zweedse gastprofessor Geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), Ahmadreza Djalali, vreest dat hij zal overlijden door ziekte. Djalali werd vorig jaar in zijn thuisland Iran opgepakt en ter dood veroordeeld, op verdenking van spionage. In een telefoongesprek met zijn advocaat zegt hij er slecht aan toe te zijn. Dat meldt VRTNWS, dat bij het gesprek aanwezig was.

"Ik voel me absoluut niet goed. Ik ben 23 kilo vermagerd", zo begint het telefoongesprek van Djalali met zijn advocaat Zouhaier Chihaoui. Toen hij in 2016 in Iran werd opgepakt op verdenking van spionage woog hij nog 81 kilogram, nu slecht 57.

Djalali voelt zijn gezondheid in de Iraanse cel achteruit gaan, maar naar het ziekenhuis wordt hij niet overgebracht. "Waarschijnlijk is het voor hen beter dat ik in de gevangenis sterf dan dat ze mij moeten executeren."

