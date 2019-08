VUB-gastprof Djalali terug in gevangenis: “Ze probeerden hem tot bekentenissen te dwingen” Bruno Struys HAA

08 augustus 2019

13u47

Bron: De Morgen, Belga 1 Iran De Iraanse wetenschapper en gastdocent aan de VUB Ahmadreza Djalali is gisterenavond teruggebracht naar de gevangenis in Teheran. Vorige week werd hij geblinddoekt uit zijn cel gehaald en naar een geheime locatie gebracht. “Ze wilden hem tot bekentenissen dwingen”, zegt zijn echtgenote.

Amnesty International meldt in een persbericht dat Ahmadrez Djalali sinds woensdagavond opnieuw opgesloten zit in de Evin-gevangenis in de Iraanse hoofdstad. Zijn echtgenote bevestigt het bericht. Een week eerder, op 29 juli, was hij uit zijn cel gehaald en geblinddoekt naar een andere locatie gebracht. Van daaruit kon hij zijn familie enkel vertellen dat hij niet wist waar hij was.

“Ze hebben geprobeerd om hem tot nieuwe bekentenissen te dwingen”, zegt Vida Mehrannia, zijn echtgenote die in Zweden woont. “Door foltering en te dreigen met executie, proberen ze hem tot bekentenissen te dwingen voor zaken die hij niet heeft gedaan. Ik hoop dat hij nu meer details zal kunnen geven over wat er precies gebeurd is, als zijn familie in Iran hem kan bezoeken in de gevangenis.”

Ter dood veroordeeld

Djalali werd in 2016 gearresteerd tijdens een werkbezoek in Iran en beschuldigd van spionage. Eind oktober 2017 werd hij ter dood veroordeeld, volgens Amnesty na een “manifest oneerlijk proces”. Hij werd tot bekentenissen gedwongen door middel van psychische folteringen en spendeerde de eerste drie maanden van zijn detentie in de isoleercel.

Amnesty voerde dinsdag nog actie voor de Iraanse ambassade in Brussel om te protesteren tegen de gedwongen verdwijning van de wetenschapper. De mensenrechtenorganisatie reageert nu opgelucht, maar benadrukt dat de situatie van de man nog altijd penibel is. “We weten nu gelukkig weer waar professor Djalali zich bevindt, maar daarmee is het werk uiteraard niet ten einde. Amnesty zal blijven campagne voeren tot de doodstraf tegen de man wordt vernietigd en hij vrij opnieuw bij zijn gezin kan zijn”, zegt Lore Van Welden, woordvoerder van Amnesty International Vlaanderen.

Djalali doceerde tot voor zijn arrestatie in Zweden. Hij was ook gastdocent aan de VUB.