VTM Nieuws-reporter belandt in Israëlische drone-aanval Rob Van herck

15 mei 2018

18u59

Israël heeft ook vandaag geweld gebruikt tegen de Palestijnen. Daar was VTM NIEUWS-reporter Robin Ramaekers vandaag zelf getuige van. Op een halve kilometer van de grens stond hij te praten met enkele Palestijnse gezinnen met kinderen, toen een drone een soort traangasgranaten dropte.

Meteen na de aanval zijn de gevolgen voelbaar. “We hebben zonet de volle laag gekregen van een Israëlische drone, die een soort van traangasgranaten afvuurt op de menigte. En we staan hier echt op 500 meter van de grens”, zegt Ramaekers, die het zichtbaar moeilijk heeft.

"Echt extreem"

“Ik weet niet wat het precies is. Het is geen traangas, want ik ken traangas. Het is een variant, een soort van pepperspray. Je krijgt geen adem meer, alles pikt, het is als een bijtend gevoel in je ogen en neus, het pakt vooral op de ademhaling. Het is echt extreem, en dat gewoon hier via een drone op de mensen die op 500 meter staan te kijken”, vertelt Ramaekers nog.

Na een bloederige dag gisteren, waarbij 58 Palestijnen omkwamen bij opstanden, was het vandaag eerder rustig. De Palestijnen bleven weg van de grens en namen de tijd om hun doden te begraven.