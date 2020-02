VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers toont de twee gezichten van Iran: oerconservatief religieus en verrassend modern KVDS

28 februari 2020

19u33 0 VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers is er samen met een cameraman in geslaagd om binnen te raken in het hart van Iran. Ze stelden vast dat het land twee gezichten heeft: een oerconservatief religieus gezicht enerzijds, en een verrassend modern en op het westen gericht gezicht anderzijds. Twee plaatsen in Teheran symboliseren die tegenstelling: een modern shoppingcenter en de gewezen Amerikaanse ambassade als symbool van anti-kapitalisme.

De Amerikaanse ambassade in Teheran heet nu het “hol van spionage”. 41 jaar na de revolutie en de dramatische bezetting van de ambassade, is het een schrijn van anti-Amerikaanse gevoelens die niet door iedereen gedeeld worden. “In die tijd was ik een student en in shock om te zien wat hier gebeurde. Nu ben ik hier voor het eerst en mijn gevoel is hetzelfde. Negatief ja”, vertelt de Iraanse bezoeker Mehdi Godarsi.

De revolutie maakte komaf met de pracht en praal van de elite in Iran en met het verwerpelijke kapitalisme van Amerika. Of dat was toch de bedoeling. “Het gloednieuwe shoppingparadijs Iran Mall is met meer dan een miljoen vierkante meter één grote ode aan het kapitalisme. Geen probleem in Iran. Alleen kan niemand het betalen. Bijna niemand”, licht Amir Hussein Lavasani, de PR-manager van de Iran Mall, toe.





In de gigantische bibliotheek van het shoppingcenter, zitten Iraanse studenten te lezen. Consumeren doen ze niet. Bij gebrek aan Amerikaanse dollars. “Het is zo triest voor ons, op deze manier denken over onze toekomst. We kunnen niets doen. Wij kunnen niet zulke plaatsen bouwen en hopen een verschil te maken. Dat maakt me heel kwaad”, vertelt studente Monica.



En verandering zit er, als het aan de religieuze leiders ligt, voorlopig niet in.

