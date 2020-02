VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers op pad in de Iraanse undergroundscene LH

29 februari 2020

18u39 2 VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers is er samen met een cameraman in geslaagd om binnen te raken in het hart van Iran. In de laatste reportage is te zien hoe hij in het ondergrondse Teheran duikt. Op pad in de verborgen wereld van mensen die dingen doen die eigenlijk niet mogen in Iran.

Breakdancen, naar stand-up comedy kijken of cartoons maken: het zijn allemaal dingen die voor ons evident zijn, in Iran moeten ze ondergronds gebeuren.

Zo kan een interview in de dansstudio niet plaatsvinden wegens “te gevaarlijk voor de eigenaar”. “Dansen is een beetje moeilijk in publieke plaatsen, dus we hebben de naam veranderd in professionele aerobics”, zegt Farid. ‘Breakdance’ noem je in Iran ook best niet ‘breakdance’ om de link met Amerika te vermijden. “Er is zeker geen toekomst voor mij in mijn land, mijn kunst heeft hier geen plaats”, zegt Saeed. “Andere landen zouden beter zijn voor mij.”

Ook Madhi, een cartoonist, moet zich verscholen houden in de Iraanse ondergrond. “Sommigen van mijn vrienden hebben in de gevangenis gezeten omwille van een dwaze cartoon”, zegt hij.

Stand-up comedy is al even gewaagd in Iran, zeker over politiek. Er kan enkel met het publiek gesproken worden om de veiligheid van de comedian, die niet herkenbaar in beeld komt, te beschermen. Abbas: “Hij was een beetje bang, want in ons land zijn dit soort dingen ver over de grens. Zelfs het kleinste detail kan ernstige gevolgen hebben.”

Ook tegen de hoofddoek, voor velen een symbool van onderdrukking, is er veel ondergronds protest. “We zijn vrouwen in dit land en we zijn het eigendom van de mannen, ofwel onze vaders of onze echtgenoten”, zegt Shado. “Dit is een groter probleem dan dit doekje op mijn hoofd.”

