VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers: “Iran voelt zich in het nauw gedreven door het Westen” Robin Ramaekers

27 februari 2020

13u16 1 VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers is erin geslaagd om samen met een cameraman binnen te raken in het hart van Iran. In de eerste reportage zag u dat de ijzeren greep van het regime van de ayatollahs langzaam maar zeker aan het afbrokkelen is. De loodzware sancties doen het ongenoegen bij de bevolking elke dag toenemen, maar ze zorgen ook voor een toenemende haat tegenover het Westen.

De Iraanse conservatieven uiten hun haat tegenover het Westen. Aan de Grote Moskee wandelen ze hier over de Amerikaanse en Britse vlag. “We haten deze landen. Ze hebben ons verraden”, zegt een man. De ayatollah houdt een politieke speech om het volk op te zwepen tegen Amerika en het Westen. Ook een oudere man volgt het conservatieve standpunt: “Zoals onze grote leider zegt: Amerika is onze grootste vijand, onze vijand nummer één. We moeten deze vijand voor eeuwig bestrijden.”

Om de harde woorden te kaderen, gaat Ramaekers op bezoek bij een hervormingsgezinde opiniemaker in Iran. Saeed Laylaz weet als geen ander wat er in zijn land leeft. Hij zat zelfs in de gevangenis omwille van zijn ideeën. “Het meest urgente probleem van dit land zijn de sancties van de Verenigde Staten. Zij zorgen ervoor dat wij verder radicaliseren”, zegt hij. De hernieuwde druk van Amerika heeft gezorgd voor een nucleaire ambitie in Iran. Die lijkt nu ook op politiek vlak steeds meer te renderen. “Om eerlijk te zijn: Amerika dwingt ons om een nucleaire macht te worden”, aldus Laylaz.